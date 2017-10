"Nu vă vom lăsa să ne îmbolnăviţi copiii"

2

Profit peste cadrave

Americanii astia sunt mai rai ca ciuma. Dar cei mai ticalosi sunt cei care se numesc romani si le fac jocul. Mare ticaloasa trebuie sa fie ministra asta a mediului Rovana Plumb daca nu o doare sufletul ca se otraveste apa si aerul romanesc. Are asta ceva romanesc in ea? Asta ne trebuie noua dezvoltare, industrie distrugind ce avem mai frumos si mai sfint? Otravind generatiile viitoare? Pai jigodiile astea in Costinesti si-au gasit sa faca sonde si pe Litoral unde isi alina sufletul jumatate din populatia tarii intr-un an? Nu mai avem loc in tara noastra, nu mai putem bea apa curata, respira aerul pe care il stim pentru ca niste nenorociti de americani umbla dupa profit. Pai, de ce sa se simta tineretul romanesc liber si sa se distreze pe Litoral? Hai sa ii otravim chiar pe Litoral sa le scoatem din cap libertatea si distractia lor originala.