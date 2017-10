„Nu trebuie să anunţ nimic, deocamdată sunt prefect“

Claudiu Palaz, despre candidatură:

„Nu trebuie să anunț nimic, deocamdată sunt prefect“

Prefectul Claudiu Palaz a declarat că nu este obligat să anunțe, astăzi, dacă va candida sau nu pentru vreo funcție la alegerile din vara acestui an, așa cum greșit s-a vehi-culat în presă.Contactat telefonic, Palaz a declarat în repetate rânduri că nu-și va anunța astăzi intențiile cu privire la scrutinul din 10 iunie, pentru că, spune el, ministrul Adminis-trației și Internelor, Gabriel Berca, nu a impus ziua de astăzi ca dată limită.„Deocamdată sunt prefect și nu caut decât să-mi exercit corect funcția, așa cum am făcut-o și până în prezent. Nu mă obligă nimic să anunț mâine (n.r. - astăzi) dacă voi candida pentru o anumită funcție sau nu. Ministrul Berca a menționat că cei care doresc să candideze să o facă până joi, referindu-se la persoanele care au luat deja o decizie în acest sens. Asta nu înseamnă că cei care se vor decide ulterior nu mai pot candida. Încă nu am luat o decizie cu privire la acest aspect, când mă voi hotărî, voi anunța”, a explicat prefectul.Reamintim că, în urmă cu câteva zile, șeful MAI, Gabriel Berca, a susținut o videocon-ferință cu prefecții, în cadrul căreia au fost discutate, printre altele, și aspecte legate de organizarea alegerilor locale. În acest context, Berca a menționat că, dacă există prefecți care doresc să candideze la alegerile locale, aceștia trebuie să precizeze acest lucru până joi, 29 martie.