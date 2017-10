„Nu sunt prieten cu Traian Băsescu, nu mai sunt prieten nici cu Victor Ponta”

Președintele PNL, Crin Antonescu, afirmă că nu este prieten cu președintele Traian Băsescu, adăugând că nici relația sa cu premierul Victor Ponta nu mai este una de prietenie, cei doi fiind asociați politici."Victor Ponta tocmai spunea că sunt prieten cu altcineva și eram bulversat, care prieten? Nu sunt prieten cu Traian Băsescu. Nu mai sunt prieten nici cu Victor Ponta. Cu Victor Ponta sunt însă asociat politic, în văzul întregii lumi și am toată hotărârea să fac tot ce se poate ca să ducem la capăt această alianță", a spus președintele PNL, într-o emisiune la Realitatea Tv.De asemenea, declarația premierului Victor Ponta, potrivit căreia Crin Antonescu ar fi prieten cu președintele Traian Băsescu, a fost calificată de către liberal drept "un semn de nervozitate, cam grosier".Întrebat dacă a fost dezamăgit de evoluția relației sale cu premierul Victor Ponta, Antonescu a replicat că "probabil există multe nemulțumiri care se pot formula și ca dezamăgiri în raport cu domnia sa și ale domniei sale în raport cu mine".El a mai spus că are o non-relație cu Dan Voiculescu, punctând că USL a fost plasat propagandistic "cu forța" sub egida acestuia."Sub dictarea vocii prezidențiale care din motive strict propagandistice, cam ieftine dar de succes, poveștile cu Vântu, cu Voiculescu, cu Patriciu, USL a fost plasat cu forța, absolut aberant, sub egida d-lui Dan Voiculescu, domn Dan Voiculescu care a avut un rol restrâns și aș spune destul de marginal, fără a dori să jignesc pe cineva, în constituirea acestei uniuni, care înseamnă PNL plus PSD și asociații", a spus Antonescu.El a mai afirmat că a avut o relație civilizată, niciodată apropiată, cu Dan Voiculescu, arătând că rar l-a întâlnit pe acesta la USL.