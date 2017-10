Primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan:

"Nu sunt încă hotărât dacă o să mai candidez la anul pentru un nou mandat"

Primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, și-a luat o piatră de pe inimă, după ce a câștigat definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate, care îl declarase incompatibil. Deși spune că nu este încă hotărât dacă va mai candida sau nu pentru încă un mandat, edilul a adăugat că are mai multe planuri pentru dezvoltarea comunei, însă preferă ca, deocamdată, să le ducă la bun sfârșit pe cele începute.„Chiar dacă s-a dovedit că nu sunt incompatibil, așa cum mă declaraseră cei de la ANI, nu sunt încă hotărât dacă o să mai candidez la anul pentru un nou mandat. Mai am timp de gândire, deși cred că ar fi bine să mai las și pe alții. Chiar și așa, am mai multe proiecte legate de dezvoltarea comunei, dar aștept apariția ghidului pentru a vedea ce finanțări există. Deocamdată, mă axez pe acele proiecte începute, cum ar fi sala de sport. Aici am întâmpinat tot felul de probleme, ba au început lucrările, ba s-au oprit, acum sper ca, până la vară, să fie finalizată în totalitate”, a declarat primarul Gheorghe Moldovan.Lucrările la sala de sport au început încă din 2012, prin Compania Națională de Investiții, însă birocrația excesivă a îngreunat finalizarea acesteia la termen. Noua sală de sport este destinată tuturor categoriilor de vârstă și orice persoană va putea beneficia de facilități, nu doar elevii din localitate. Capacitatea sălii este de 150 de locuri și corespunde normelor europene. Mai mult, lângă sală, va fi amenajată și o bază sportivă ce va cuprinde un stadion, precum și vestiare pentru cei care vor să practice diverse sporturi, întregul parc fiind amenajat pe o suprafață de 10.000 de metri pătrați.Edilul din Albești spune că locuitorii au mare nevoie de această sală, deoarece, în momentul de față, cei care doresc să practice vreun sport sunt nevoiți să meargă la Mangalia, fiind obligați și la alte costuri, pe lângă cele pe care le presupune transportul în orașul învecinat, cum ar fi închirierea unor spații sportive.„Pe lângă finalizarea sălii de sport, îmi doresc tare mult să fie introdusă rețeaua de canalizare menajeră și să fie asfaltate toate străzile din cele patru sate ale comunei. Realizarea multor proiecte depinde de atragerea fondurilor europene. Cele două proiecte despre care am spus sunt extrem de importante pentru comunitate, mai ales că localitățile care compun comuna sunt situate într-o zonă preponderent turistică și vrem să asigurăm o infrastructură bună celor care ar dori să viziteze comuna noastră, ce cuprinde și Pădurea Hagieni. Din primele calcule, valoarea investiției privind introducerea rețelei de canalizare menajeră și asfaltarea tuturor străzilor depășește cinci milioane de euro”, a mai declarat primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan.În plus, el a adăugat că a mai depus un proiect pentru reabilitarea Căminului Cultural din Albești și își dorește tare mult construirea unui asemenea cămin și în satul Arsa.