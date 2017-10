„Nu sunt de acord cu confiscarea averii fără o sentinţă judecătorească”

1

solidaritatea jefuitorilor

Declaratia lui Blaga nu ne surprinde .Cand este vorba de averile politicianistilor, solidaritatea este deplina . Marii imbogatiti din jaful national , politicianisti fara scrupule , fac declaratii demagogice , dar au grija sa nu se atinga nimeni de averile lor . Problema este veche . In perioada interbelica PNT a inscris in programul sau electoral confiscarea averilor ilicite , dar n-a facut nimic , Se discuta mereu , dar se constata ca , dupa fiecare guvernare se inmultesc averile , creste numarul milionarilor . Averile fraudei si crimei nu trebuie aparate . Este de datoria noastra ca aceste averi sa fie confiscate .Proprietatea ( averea ) este sfanta doar atunci cand este obtinuta prin munca si merite profesionale . Romania a incaput pe mana imbogatitilor din marele jaf national . Avem o clasa politica inculta , egoista , care are un singur scop : sa faca avere cu orice pret . N. Iorga declara in Parlament : " Proprietatea noastra nu rezulta intotdeauna dintr-o munca cinstita , si nu aduce servicii reale , nationale , generale " . Daca doctrina anarhista , ca proprietatea e un furt , exagereaza prin generalizare , nu e mai putin adevarat ca proprietatea fara scop util , fara opera si profesie , si proprietatea care depaseste nevoile decente ale unui om , contin totdeauna putregaiul social. Acumularea de averi nemuncite , de capital destinat risipei si luxului , in conditiile grele prin care trecem , contribuie la saracia generala la stagnare economica .