„Nu sunt convins că vom realiza până la alegerile locale Mişcarea Populară”

„Nu sunt convins că vom realiza până la alegerile locale Mișcarea Populară”

Președintele Senatului, Vasile Blaga, a declarat că nu este convins că va fi realizată Mișcarea Populară până la alegerile locale, arătând că va fi văzută decizia pe care o va lua partidul pe baza analizelor comandate.Blaga a fost întrebat, înainte de ședința BPN al PDL, dacă Gigi Becali va face parte din Mișcarea Populară.„Nu sunt convins că vom realiza până la alegerile locale Mișcarea Populară. Să vedem decizia pe care o va lua partidul pe baza analizelor comandate”, a precizat Blaga.El a spus că, la alegerile locale în București, PDL a candidat doar în 2004 într-o alianță, când președintele Traian Băsescu era primarul de atunci în funcție.„Noi, la alegerile locale - și am mai spus-o, în București doar în 2004 am candidat într-o alianță, atunci Dreptate și Adevăr, când domnul președinte Băsescu, primarul de atunci în funcție, a candidat sub sigla alianței DA și domnul Boc la Cluj. În rest, noi nu am candidat niciodată și nici nu văd cum am candida în București sub o altă siglă decât pe cea pe care o vom asuma", a precizat Vasile Blaga.El a menționat faptul că după alegeri întotdeauna este loc de discuții, "pentru că trebuie guvernate orașele și comunele României și în Consiliile Locale după alegeri sunt cele mai diverse coagulări de forțe".