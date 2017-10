„Nu se pune în discuţie să îmi abandonez candidatura la prezidenţiale“

Cristian Diaconescu:

„Nu se pune în discuție să îmi abandonez candidatura la prezidențiale“

Candidatul PMP la prezidențiale, Cristian Diaconescu, a declarat, vineri, că nu se pune sub niciun fel în discuție varianta să abandoneze proiectul de a candida pentru Președinție, în acest sens beneficiind atât de sprijinul președintelui formațiunii, Elena Udrea, cât și de cel al întregului partid.„Elena Udrea mă susține și mă susțin și întreaga conducere, și întregul partid. Nu se pune sub niciun fel în discuție vreo variantă în care eu să îmi abandonez proiectul de candidatură la alegerile prezidențiale. PMP mă sprijină și sunt recunoscător pentru că, oferindu-mi ideea acestei candidaturi, pot avea acest dialog cu România reală, nu România filtrată”, a spus Diaconescu.Întrebat cum apreciază faptul că există mai mulți candidați de dreapta pentru fotoliul prezidențial, acesta a precizat că electoratul îi va vota pe cei care vor fi convingători, iar el va susține în continuare proiectul lui Traian Băsescu și deși, „se fac eforturi mari financiare și politice” pentru a i se vulnerabiliza candidatura, nu se lasă intimidat.„Sunt mai mulți candidați de dreapta, vor fi votați cei care vor fi convingători. Eu am susținut și voi susține în continuare toate elementele care țin de continuitatea proiectului lui Traian Băsescu privind statul de drept, privind independența justiției, privind egalitatea și privind drepturile noastre de a fi respectați în țara noastră. Cum a deranjat Traian Băsescu, știu că și eu deranjez și știu că sunt eforturi mari și financiare și politice pentru a mi se vulnerabiliza din orice fel de perspectivă această candidatură. Sunt obișnuit cu o astfel de abordare politică și nu mă intimidează. Îi deranjez pe cei care își au drept scop confiscarea sistemului judiciar ca adevărat țel în această campanie”, a mai spus Cristian Diaconescu.