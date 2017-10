„Nu se poate să am la Guvern angajaţi care câştigă de trei ori cât mine”

„Nu se poate să am la Guvern angajați care câștigă de trei ori cât mine”

Premierul Victor Ponta a declarat că la Secretariatul General al Guvernului (SGG) sunt persoane care au salarii mult mai mari decât al său, el arătând că nu se poate să aibă angajați care să câștige de trei ori mai mult ca el.„Există încă o altă anomalie: în structurile noastre administrative ministrul sau prim-ministrul în general au salariul cel mai mic. Pe la mine pe la SGG am oameni care au salarii mult mai mari decât mine și până la urmă salariul cel mai mare din țară în Administrație trebuie să fie al președintelui, al doilea la primului-minstru, al treilea al miniștrilor. Nu se poate să am angajați care câștigă de trei ori cât mine. Nu are sens, nu are logică. Poate muncesc mai mult, dar în viziunea acelei reforme a salarizării în administrație, salariile mari pot să scadă, cum salariile mici trebuie să crească”, a spus Ponta.