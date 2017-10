"Nu putem guverna, dacă riscăm peste doi ani să nu intrăm în Parlament"

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, azi, la Consiliul Reprezentanților Unionali de la Târgu Mureș, că pentru Uniune "guvernarea nu poate fi un obiectiv, ci un mijloc", atrăgând atenția că formațiunea nu poate guverna dacă riscă să nu intre în Parlament peste doi ani.Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a mai declarat, în fața delegaților la Consiliul Reprezentanților Unionali de la Târgu Mureș, că acest an a consemnat mai multe premiere pentru Uniune, printre care faptul că la începutul anului a decis să facă parte dintr-o coaliție de guvernare alături de PSD, iar după nouă luni Consiliul Permanent a propus ieșirea de la guvernare."Pentru UDMR, guvernarea nu poate fi un obiectiv, ci un mijloc. Putem vorbi de modelul finlandez, suedez, unde, indiferent de ideologie, partidul respectiv face parte din guvernare. Noi am încercat să facem acest lucru, ținând seama că majoritatea votanților noștri au susținut intrarea la guvernare. Și azi consider că a fost o decizie corectă acea propunere. Consiliul Permanent a decis, după nouă luni, să propună ieșirea de la guvernare. E nevoie de o explicație", a spus Kelemen Hunor.