„Nu pot să spun că am o relaţie amicală cu Claudiu Palaz”

Dănuț Culețu:

„Nu pot să spun că am o relație amicală cu Claudiu Palaz”

Cei care se consideră „de dreapta” au început racolarea membrilor de partid, fiecare formațiune politică „în formare” uitându-se cu jind peste gard. Așa se face că, în urmă cu ceva timp, mai mulți tineri din PDL au dat bir cu fugiții din filiala constănțeană și au aterizat la Forța Civică Constanța în urma unor discuții avute cu fostul democrat-liberal Mihai Petre, devenit între timp, președinte al Organizației Municipale a Forței Civice Constanța.Dar, cum proverbul „ce ție nu-ți place altuia nu-i face” este valabil și în zilele noastre, recent, gașca plimbăreață și-a luat catrafusele și dusă a fost. Așa se face că, acelor tineri nici nu li s-a uscat bine cerneala pe carnetele de partid că și a început debandada. Tinerii de la Forța Civică Constanța au traversat strada. Adică, s-au înscris în Mișcarea Populară care are sediul peste drum.Despre toate aceste mișcări de „trupe” promovate cu fotografii de Claudiu Palaz pe Facebook, președintele filialei constănțene a Forței Civice, deputatul Dănuț Culețu spune că nu are încă o confirmare clară a celor despre care se spune că au plecat din partid la Mișcarea Populară, filiala Constanța.„Nu știu exact câți tineri au plecat din partid de la Constanța deoarece nimeni nu și-a dat demisia. Se tot spune că au plecat la Mișcarea Populară, însă Mișcarea Populară nu este partid. Astfel, potrivit statutului, cei care ar fi plecat ar fi trebuit să-și dea întâi demisia de la Forța Civică. Eu nu am primit decât un mesaj pe telefon de la Alex Buga, președintele de la Organizația Municipală de Tineret, care își cerea scuze pentru decizia pe care a luat-o, respectiv de a pleca la Mișcarea Populară. Din mesaj nu au fost identificate anumite probleme, singurul motiv fiind acela că a mai lucrat cu Claudiu Palaz și că dorește să lucreze în continuare cu el”, a declarat Dănuț Culețu.El a mai spus că, și dacă acei tineri ar fi să plece asta nu reprezintă un motiv de îngrijorare.„Am vorbit și cu Mihai Petre și m-a asigurat că are echipă pregătită chiar și pentru Organizația de Tineret a Forței Civice. Deci, nu există motive de îngrijorare”, a mai spus Culețu.În ceea ce-l privește pe Claudiu Palaz, Culețu spune că nu poate decât să-i transmită că, „dacă intenționează să aplice la o formațiune de dreapta cum se aude că va deveni Mișcarea Populară, trebuie să colaboreze foarte bine cu toți ceilalți lideri de dreapta”.Reamintim că, pe timpul când Dănuț Culețu era prefect, Claudiu Palaz era subprefect. Întrebat în ce relații a rămas cu Palaz ținând cont că acum există suspiciuni cum că s-ar plăti anumite polițe prin atragerea membrilor de la Forța Civică la Mișcarea Populară, Culețu a spus că între ei există doar niște relații normale.„Am rămas în relații normale, nu pot să spun că am o relație amicală cu Claudiu Palaz. Adică, dacă ne întâlnim ne salutăm, nu ne ocolim, ne salutăm”, a spus Dănuț Culețu.