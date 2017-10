"Nu plec la UNPR, nu ştiu cine duce vorba"

Primarul Gheorghe Chirciu:

"Nu plec la UNPR, nu știu cine duce vorba"

Dacă în alte localități din județul Constanța, social-democrații au bătut palma cu liberalii și au desemnat candidați comuni la funcțiile de primari, nu același lucru se poate spune despre comuna Oltina, unde mai-marii din PSD Constanța au spus clar și răspicat că nu îl vor susține pe actualul primar în funcție, liberalul Gheorghe Chirciu. „Am desemnat candidați în alte localități, dar, la Oltina, o spunem clar, noi nu îl susținem pe actualul primar Gheorghe Chirciu”, spunea, în urmă cu ceva timp, secretarul general al PSD Constanța, Cristinel Dragomir. La rândul lui, primarul comunei Oltina, Gheorghe Chirciu, a declarat că el va candida pentru un nou mandat, însă din partea liberalilor. „La Oltina, nu s-a încheiat niciun protocol USL. Cei de la PSD nu au fost de acord ca eu să fiu candidat al USL, din cauza cumetriei pe care o am cu actualul prefect Claudiu Palaz, care mi-a cununat fata. Mă așteptam ca Nicușor Constantinescu să nu fie de acord ca eu să fiu candidatul USL și din această cauză, dar și din cauza faptului că, de patru ani de când sunt primar la Oltina, Consiliul Județean Constanța nu mi-a dat niciun ban pentru comună, iar eu am spus acest lucru de câte ori am fost întrebat”, a declarat Gheorghe Chirciu. El a mai adăugat că social-democrații și-au desemnat deja un candidat din partea PSD la Oltina, pe nume Gheorghe Dumitru Cristian, o persoană care ar avea cam 8% în sondajele efectuate de liberali. „Nu cred că mai este cale de întoarcere ca eu să devin candidat din partea USL. Până la urmă, dacă Nicușor Constantinescu ar fi acceptat susținerea mea, eu aș fi fost de acord să candidez din partea USL. Nu am nimic împotriva lui, dar cred că este hotărât, deoarece PSD-ul și-a desemnat deja candidat la Primăria Oltina, pe Gheorghe Dumitru Cristian. Cu toate acestea, prin sat se aude deja că această persoană nu spune adevărul că va candida din partea PSD, ci susține că este candidatul USL, ceea ce nu este corect din partea lui”, a mai spus Chirciu. În altă ordine de idei, Chirciu a dezmințit și faptul că ar urma să părăsească barca liberală și să treacă în cea care aparține UNPR-ului. „Nu știu cine are interesul să arunce astfel de zvonuri. O spun clar și răspicat că nu plec nicăieri, la vreun alt partid, cu atât mai puțin la UNPR. Eu sunt liberal și rămân la PNL, din partea căruia voi candida pe 10 iunie la alegerile locale”, a mai spus primarul Chirciu.