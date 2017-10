„Nu o să plec din PNL pentru că ar da prea mulţi petrecere dacă aş face-o“

Adrian Stan:

„Nu o să plec din PNL pentru că ar da prea mulți petrecere dacă aș face-o“

Primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că, deși relația pe care o are cu conducerea de la nivel local a PNL nu s-a îmbunătățit, nu are intenția de a părăsi partidul pentru că nu dorește să dea nimănui această satisfacție.Întrebat de ce nu participă la evenimentele organizate de Partidul Național Liberal în această perioadă și implicit la venirea liderului Crin Antonescu, Stan a replicat: „nu cred că mi se va simți lipsa. Cred că domnul Crin Antonescu nici nu știe că exist. În plus, se întâmplă foarte multe lucruri la Techirghiol de la care nu pot lipsi”.Referitor la intenția de a părăsi partidul, Stan a menționat că nu va face niciodată acest lucru pentru că ar da o foarte mare satisfacție colegilor săi de la nivel local.„Nu, nu o să fac asta niciodată pentru că ar da prea mulți petrecere dacă aș pleca din PNL. Nu vreau să le dau satisfacția asta”, a menționat Stan. Tot cu referire la întrevederile Delegației Permanente din acest week-end și la situația din interiorul PNL Constanța, Stan a menționat ironic: „îmi curge o lacrimă pentru că nu particip”.De asemenea, primarul liberal a spus că „PNL este un partid care vrea să arate individul”, făcând referire la imposibilitatea de a lucra cu echipa aflată la conducerea județeană. Stan a menționat că, momentan, nu are intenția de a intra în Parlament și că mai are foarte multe lucruri de realizat din funcția de primar.„Este prematur să mă exprim cu privire la Parlament, sunt încă foarte multe lucruri de făcut aici”, a declarat Stan.