"Nu lăsaţi Năvodariul să devină groapa de gunoi a Europei!"

Front comun al parlamentarilor constănțeni:

"Nu lăsați Năvodariul să devină groapa de gunoi a Europei!"

Viceprimarul orașului Năvodari, Florin Chelaru, este hotărât să nu semneze niciodată autorizația pentru construirea unui centru de deșeuri la Năvodari și a transmis către Ministerul de Externe toată documentația necesară care a stat în spatele refuzului Primăriei Năvodari privind emiterea autorizației.„Așa cum am arătat și în conferința de presă, nu înțeleg cum a putut statul român să ne apere la CEDO din moment ce nu ni s-a solicitat ajutorul, intervenția, documentele care sunt la baza cauzei. Ne-am întâlnit zilele trecute și cu parlamentarii noștri cărora le-am dat, de asemenea, aceste documente și urmează să atacăm această problemă pe toate fronturile. Cert este un singur lucru: nu voi semna niciodată autorizația pentru construirea unui centru de deșeuri la Năvodari”, a declarat viceprimarul orașului Năvodari, Florin Chelaru.Tot pe această temă, deputatul Cole-giului 1 din județul Constanța din care face parte și orașul Năvodari, Mihai Tararache, l-a interpelat, ieri, pe ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, tema fiind denumită: „Nu lăsați Năvodariul să devină groapa de gunoi a Europei!”„O decizie a CEDO, luată încă din 17 martie și despre care am aflat cu toții de curând, îngrijorează toți locuitorii Năvodariului și pe noi, cei care suntem aici pentru a-i reprezenta. Reprezentanții instituției pe care o conduceți au pierdut la CEDO un proces, astfel că în prezent, Primăria Năvodari ar putea fi obligată să ofere autorizație de construcție unei firme care dorește să construiască o groapă de deșeuri toxice, foarte aproape de malul mării și la fel de aproape de locuințele oamenilor din Năvodari. Asta după ce peste 20.000 de năvodăreni s-au exprimat, în cadrul unui referendum, împotriva acestei autorizații de construcție. Este greu de înțeles cum, după ce instanțele statului român au condamnat atât primarul care a autorizat o asemenea catastrofă ecologică dar și reprezentanții acestei firme, ajungem să pierdem la Curtea Europeană într-o situație care este mai mult decât clară”, a spus deputatul Mihai Tararache.În acest context, el a solicitat ministrului Aurescu să răspundă cine este vinovat de pierderea acestui proces și cum s-a ajuns aici. Mai mult, i s-a cerut ministrului să spună dacă reprezentanții MAE au depus toate documentele acestui caz la CEDO și care sunt pașii de urmat pentru a corecta această decizie.Totodată, și deputatul PSD de Constanța, Radu Babuș, va face o interpelare cu privire la amplasarea unei gropi de deșeuri industriale, lângă Năvodari.„Biroul Permanent Județean al PSD Constanța l-a desemnat pe domnul Radu Babuș pentru interpelarea Ministerului Afacerilor Externe, din cauza problemelor pe care le are administrația publică locală Năvodari cu groapa de gunoi industrială”, a declarat deputatul Mircea Dobre, purtătorul de cuvânt al PSD Constanța.Reamintim că CEDO a comunicat, la jumătatea acestei luni, Primăriei Năvodari, că trebuie să pună în executare o hotărâre judecătorească a Curții de Apel Constanța, prin care s-a permis construcția depozitului.Reprezentanții Primăriei spun, însă, că această sentință a fost obținută cu acte false. Ba, mai mult, au arătat ei, pentru falsificarea acestor documente, atât fostul primar Tudorel Calapod cât și investitorul privat și firma sa au primit condamnări penale, iar avizele ce permiteau construcția au fost anulate.