„Nu intenţionez să demisionez din funcţia de preşedinte al Senatului“

Crin Antonescu:

„Nu intenționez să demisionez din funcția de președinte al Senatului“

Președintele Senatului, Crin Antonescu, a declarat, ieri, că nu intenționează să demisioneze din funcție, adăugând că nu învață onoarea de la liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu. „Nu intenționez să fac asta, ceea ce nu contrazice faptul că nu mă cramponez și că nu este esențială pentru mine această funcție. Eu am fost ales în această funcție în condițiile regulamentului. Cine dorește să procedeze la o schimbare o poate face și, așa cum nu am niciun motiv să consider vitală această funcție și să pot fi amenințat cu pierderea ei, nu am niciun motiv să renunț la ea, de vreme ce este o funcție pe care am dobândit-o prin votul colegilor mei. Și, câtă vreme dl. Sârbu nu procedează în conformitate cu regulamentul la o altă formulă, nu am de gând să iau lecții de onoare de la dl. Sârbu”, a spus Antonescu. Liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, consideră că, în situația în care liberalii vor decide ieșirea de la guvernare, Crin Antonescu ar trebui, „dacă ar avea onoare”, să își prezinte demisia din funcția de președinte al Senatului.