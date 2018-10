Vicepremierul Paul Stănescu, despre poziția sa în PSD:

"Nu îmi e frică de nimeni, rămân un om de stânga"

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale, a declarat, ieri, că nu îi este frică de nimeni chiar dacă îi ia cineva carnetul de partid, el reiterând că nu își va da demisia din PSD.„Nu mi-e frică de nimeni. Eu tot timpul ce am avut de spus am spus public, pentru că nu am nimic în spate să-mi fie teamă, de fiecare dată am spus lucrurile cu foarte mult curaj și chiar nu mi-e frică de nimeni. Așa că, din partid, chiar dacă îmi ia cineva carnetul de partid, eu prin structura mea rămân un om de stânga. Tot un membru al PSD”, a afirmat Stănescu, la Palatul Parlamentului.Cât privește o posibilă demisie a sa din PSD, vicepremierul a spus că nu este cazul.„Nu, nu e cazul. Demisia e un act de voință unilaterală. Până la CExN, demisia mea nu o aveți”, a susținut Paul Stănescu.Vicepremierul Paul Stănescu a fost unul dintre liderii social-democrați care au semnat scrisoarea în care i s-a cerut demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al PSD și al Camerei Deputaților.