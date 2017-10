Claudiu Palaz:

„Nu îi voi dezamăgi pe cei care m-au votat“

Claudiu Palaz a declarat că are „ceva” în plan pentru Constanța, amintind că nu vrea să îi dezamăgească pe oamenii care l-au votat. Întrebat ce va face acum că perioada alegerilor locale s-a încheiat, dacă se va ocupa de afaceri sau dacă se va implica în viața publică, Palaz a declarat: „Încă nu am luat o decizie finală. Este prematur să spun ce anume voi face. Tot ce pot să afirm este că nu voi dezamăgi electoratul, în mod special pe aceia care m-au votat”.Cu privire la implementarea unor proiecte dedicate constănțenilor, fostul candidat la Primăria Constanța a replicat: „Dacă spun că nu voi dezamăgi înseamnă că am ceva în plan. Oricum, orice proiect aș avea, realizarea lui ține de administrația locală. Dacă administrația locală nu permite, nu se poate face nimic. Dacă doresc să fac ceva va trebui ca administrația locală să dea curs inițiativei mele”.