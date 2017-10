Cristian Diaconescu:

„Nu există nicio cale de colaborare cu USL“

Președintele de onoare al UNPR, Cristian Diaconescu, a vorbit ziarului Cuget Liber despre plasarea UNPR pe eșichierul politic, atât în contextul alegerilor de anul viitor, cât și în cel actual, ca parte a coaliției de Guvernare. De asemenea, liderul Uniunii Naționale pentru Progresul României a vorbit despre Școala de Vară a partidului, ce se desfășoară, în această perioadă, la Mangalia. - Spuneți-ne câteva cuvinte despre Școala de Vară a UNPR de la Mangalia! - Am organizat aici un eveniment normal politic, toate partidele sunt interesate de astfel de momente care, pe de-o parte, presupun o informare reciprocă, pe de altă parte, sunt momente decente de socializare. În al treilea rând, facilitează o cunoaștere între reprezentanții UNPR din mai multe județe, cunoaștere care este binevenită și necesară. Sigur, deocamdată ca partid nou, coeziunea este un proces în devenire, din acest punct de vedere trebuie văzut ce putem face nu numai sub aspectul comunicării unor informații de natură politică sau organizatorică, dar și în ceea ce privește capacitățile pe care le avem la nivel local. Pe scurt, este o întâlnire extrem de importantă, pentru că ne permite cunoașterea reciprocă. Pentru noi, un partid la început, care n-a trecut testul electoral, astfel de momente sunt esențiale și doresc să le mulțumesc gazdelor noastre din Constanța pentru organizare. - Cum se poziționează UNPR pe scena politică? - Am încercat să le prezint colegilor noștri contextul politic în care am funcționat de la început, în urmă cu un an și ceva, până astăzi, pentru că nu putem să ne referim concret la poziționarea UNPR fără să nu stabilim în ce context politic s-a întâmplat acest lucru. Le-am spus că, după o analiză care nu a fost deloc ușoară, am preferat sprijinirea stabilității României în dauna unui beneficiu politic pe termen scurt. Evident, într-un moment de criză, într-un moment în care indiferent ce politici am fi abordat în România, nimeni n-ar fi putut evita, fiind la Guvernare, măsurile de austeritate. Am sprijinit mai mult stabilitatea României decât un anume partid politic sau altul. Faptul că PDL și-a asumat alături de UDMR responsabilitatea unui mecanism economic mai stabil ne-a făcut să sprijinim acest partid și nu putem discuta de niciun fel de interferență ideologică sau de niciun fel de afiliere mai mult sau mai puțin mascată la un alt partid politic. Nu ne vom pierde identitatea de centru stânga, nu ne vom topi în vreun partid politic și vom încerca cu forțele noastre și cu capacitățile noastre să facem o figură frumoasă la alegerile viitoare. - Acolo unde nu veți avea can-didați, veți încheia protocoale de colaborare sau alianțe? Veți susține candidatul PDL? - Nu vom avea forța politică să acoperim întreaga țară cu candidați UNPR. Poate nu neapărat sub forma unui protocol, dar sigur cu partidele din Coaliție în primul rând, vom fi interesați ca, în anumite zone, fie să fie sprijinit un candidat UNPR, fie să sprijinim noi un candidat de la unul dintre partidele aflate actualmente în coaliția de Guvernare, pentru că avem deja baze de cooperare testate în momente destul de complicate. Dar, repet, fără alianțe, fără niciun fel de posibilitate ca UNPR-ul să se topească într-un alt partid. - Cum vă poziționați față de USL, în ceea ce privește aleg-rile din 2012?- Având în vedere modul în cares-au poziționat în acești doi ani extrem de complicați pentru România și lipsa oricărei disponibilități de a dialoga serios pe problemele fundamentale ale țării, nu văd nicio cale de colaborare cu vreun partid din USL, în condițiile în care își țin aceleași direcții politice. - Veți căuta candidați în rândul celor de la USL? - Primim și suntem gata să cooperăm politic cu oameni care au nu numai interesul să câștige, dar au și capacitatea de a promova o anumită atitudine. Ne străduim să nu multiplicăm tipul de atitudine care prevalează din păcate toate partidele constituite cu ceva timp în urmă. Un anume gen de feudalism, diverși feudali care, indiferent de partidul din care fac parte, și-au luat în ipotecă comunități întregi, orașe, și-au creat rețele informale cu care conduc în mod paralel România. Sunt acei oameni care au reacționat extrem de negativ când s-a pus problema reorganizării teritoriale tocmai pentru faptul că o astfel de măsură le-ar fi stricat aranjamentele pe care le-au făcut la nivel local. - Este Constanța un astfel de exemplu? - Cred că da, este! Mai sunt și alte exemple. - Ce proiecte aveți pentru sesiunea Parlamentară? - Avem două proiecte pe care le-am anunțat și mi-aș dori o cooperare mai serioasă din partea coaliției în ceea ce privește aceste inițiative le-gislative. Unul este cel privind „Coșul pensionarilor”. În acest moment, astfel de demersuri se fac cu ajutorul fondurilor europene, cum bine știți din Constanța, care se vor termina în 2012. Nu văd de ce nu le-am înlocui cu un efort național care nu înseamnă altceva decât organizare, transparență, corectitudine și voință administrativă. Cel de-al doilea proiect este cel privind impozitarea averilor mari. În Europa, această impozitare funcționează corect, este o formă de solidarizare a celor care au fost mai norocoși sau au avut capacitatea de a dobândi averi mai mari. Vă spun clar, indiferent de reticențele pe care le-am văzut din partea reprezentanților Parlamentului, chiar ai coaliției, dacă exista voință în Parlament, acest proiect era realizat până acum. Nu a existat. Din partea tuturor partidelor politice din Parlament. Actul normativ este gata, iar din punct de vedere tehnic nu are fisuri, de aceea îi chem pe parlamentari să fie mult mai deschiși în această privință.