Potrivit reprezentanților Consiliului Local Municipal Constanța

Nu există hotărâri de consiliu care să fi autorizat contractele de publicitate ale lui Mazăre

Ştire online publicată Joi, 20 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pe 20 iulie, HotNews.ro scria că Primăria Constanța, condusă de Radu Mazăre, a contractat anul acesta servicii de publicitate în valoare de peste 800.000 de euro. Contractele au fost câștigate de o singură companie: Soti Cable Neptun, iar acționarii societății care deține televiziunea locală Tv Neptun sunt parteneri de afaceri cu Radu Mazăre. Plata serviciilor se va face de la bugetul local. Mai precis, din banii constănțenilor. Interesant de remarcat este că aleșii locali nu își amintesc să fi existat vreun proiect de hotărâre al Consiliului Local Constanța care să vizeze în mod direct aceste servicii de publicitate sau susținerea unor licitații privind astfel de contracte de publicitate. Secretarul Primăriei și al Consiliului Local, Marcela Enache, a declarat că nu știe să fi fost vreun proiect inclus pe ordinea de zi care să privească astfel de contracte. Și-ar fi amintit, pentru că suma este mare. „În perioada cât am fost eu consilier (n.r.-din iunie 2008 și până în prezent), nu am avut pe ordinea de zi nici un proiect care să vizeze astfel de contracte”, a declarat consilierul liberal Constantin Matei. Același răspuns l-a oferit și democrat-liberalul Cătălin Filișan, fost consilier local. „Dacă ar fi existat vreun proiect de hotărâre care să vizeze în mod direct și separat astfel de contracte sau să privească organizarea unor licitații în acest sens, cu siguranță mi-aș fi amintit”, a spus ferm el. Nici consilierul social-democrat George Vișan nu a putut spune dacă există o hotărâre de Consiliu Local sau nu. „Sincer, nu-mi aduc aminte să fi existat vreun proiect anul acesta”, a spus Vișan. Întrebat dacă a existat vreun proiect de hotărâre privind organizarea unor licitații în cazul serviciilor de publicitate, nici Vișan nu s-a putut pronunța. Așa cum a remarcat el, aceste cheltuieli ar fi putut fi prinse în proiectul bugetului local. Potrivit Hotărârii Consiliului Local din luna aprilie privind adoptarea bugetului municipal pe anul 2009, nu există nici un capitol special dedicat serviciilor de publicitate. Apar însă unele capitole foarte vagi de tipul „cheltuieli pentru alte servicii publice generale” sau alte subcapitole de aceeași natură unde ar fi putut fi incluse aceste cheltuieli. În schimb, analizând proiectul de buget al SC Confort Urban SRL (societate din subordinea Primăriei), putem identifica un subcapitol de cheltuieli special denumit „cheltuieli reclamă și publicitate” (în imaginea de mai sus). Pare că rubricile din dreptul acestui subcapitol au rămas „în completare” pentru eternitate întrucât căsuțele sunt albe, fără a avea înscrisă o sumă concretă alocată serviciilor respective. Realitatea TV, citând la rândul său „Academia Cațavencu”, arăta, zilele trecute, că SC Confort Urban SRL a încheiat în luna martie a acestui an un contract de aproximativ 100.000 de euro cu nimeni alta decât aceeași Soti Cable Neptun „pentru servicii de mediatizare a lucrărilor de drumuri prin intermediul unei agenții de publicitate”… deși nu era prevăzută nici o sumă pentru astfel de mediatizări.