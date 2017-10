"Nu e suficient ca Geoană să vrea să fie membru de partid. Trebuie să vrea şi PSD"

2

Geoana vrea

Pe langa Iliescu,Ponta,Dragnea,Hrebenciuc,Niculescu Duvaz, si altii din aceeasi faina,Geoana este un inger politic neprihanit.Chiar daca va fi acceptat de PSD va fi in continuare oaia alba in turma neagra pesedista.Vremurile s-au schimbat.Social-democratia a devenit,asa cum spunea P.Tutea,"laptele covasit al comunismului ". Sa nu ne facem iluzii.Un partid social-democrat,ramane,la fel ca toate celalte partide,un partid al burgheziei,al capitalistilor.In conducerea PSD si in corpul parlamentar al acestui partid nu exista decat avocati,oameni de afaceri si alte categorii straine de situatia si interesele saracimii,a taranilor si muncitorilor.Oricum,notiunile de dreapta si de stanga s-au estompat.Toate partidele ajunse la putere fac orice pentru interesele oligarhiei si nu se sinchisesc de interesele cetatenilor.