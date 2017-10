Crin Antonescu:

„Nu doresc să revin la conducerea PNL”

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a declarat că nu dorește să revină la conducerea partidului, fiind de părere că este vremea „unor figuri proaspete”. El a subliniat însă că este foarte important pentru PNL ca după acest câștig electoral extraordinar să aibă atenția concentrată pe identitate.„Este foarte important ca acest partid, după acest câștig electoral extraordinar, să aibă atenția concentrată și bătălia câștigată pe identitate. Nu sunt interesat, nu am în agendă, nu am în program revenirea la conducerea PNL. În mod categoric, pentru că nimeni nu m-a înlăturat de la conducere, nimeni nu mi-a condiționat rămânerea în fruntea partidului de vreun scor electoral, eu am fixat acel 20% care avea rostul lui și eu sunt cel care am luat decizia de a mă retrage. Dacă doream să conduc în continuare PNL, rămâneam acolo și se făcea un congres. Eu nu doresc acest lucru și cred că este vremea unor figuri proaspete”, a spus Antonescu.