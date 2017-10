Mircea Banias:

"Nu cred în proiectul politic al lui Mircea Geoană"

Deși în ultima perioadă se tot vehiculează că unii parlamentari de la alte partide mai mici, printre care s-ar afla și senatorul constănțean Mircea Banias de la PC, se vor alătura formațiunii politice lansate de Mircea Geoană, lucrurile nu stau întocmai.Contactat telefonic, senatorul Mircea Banias, vicepreședinte la nivel național în PC, dar și președinte al filialei PC Constanța, a negat orice implicare în proiectul politic propus de Geoană.„Sincer, Mircea Geoană nu-mi inspiră deloc încredere politică și nici măcar nu cred în proiectul lui Geoană, deci este exclusă o plecare a mea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, senatorul Mircea Banias.În ceea ce privește colaborarea PC cu PSD, parlamentarul constănțean a spus că în aceste momente „nu este totul roz”, mai ales după pierderea alegerilor prezidențiale, însă PC va merge mai departe alături de PSD conform protocolului.„Eu consider că Partidul Conservator este o formațiune politică de centru - dreapta, chiar dacă în acest moment face parte dintr-o alianță de stânga. Acest lucru nu înseamnă că avem o doctrină de stânga. Noi, Partidul Conservator, considerăm că a-ți păstra principiile și doctrina este cel mai important chiar dacă, momentan, facem parte dintr-o alianță cu PSD. Personal, țin foarte mult la această orientare pentru că eu nu am fost în niciun partid de stânga. Am fost consecvent și am respectat mereu principiile și doctrina de dreapta. Coaliția cu PSD va dura conform protocolului până în 2016. Pe de altă parte, există niște solicitări. Astfel i-am solicitat lui Daniel Constantin să depună diligențe pentru a-i aduce înapoi pe funcții în partid pe Piedone și Maria Grapini. Cred că sunt doi oameni importanți pentru partidul nostru. Și mai cred că dacă solicitările noastre nu vor fi luate în serios ne vom reorienta”, a declarat senatorul constănțean Mircea Banias.Banias susține că nu sunt motive pentru căderea Guvernului PontaÎn altă ordine de idei, el a mai adăugat că partidul din care face parte și-a asumat candidatura la prezidențiale a unui candidat de stânga în contextul alianței din care conservatorii fac parte.„Faptul că Victor Ponta a pierdut alegerile este o problemă, însă asta nu înseamnă că Guvernul pe care îl conduce nu-și face treaba. Se tot vorbește despre o moțiune de cenzură însă, după părerea mea, consider că nu sunt motive pentru a vota căderea Guvernului Ponta”, a mai spus senatorul Mircea Banias.În altă ordine de idei, întrebat cum va vota Partidul Conservator față de cererea formulată de procurori prin care se solicită ridicarea imunității parlamentare a Elenei Udrea, senatorul Mircea Banias a spus că în Partidul Conservator fiecare va vota așa cum îi dictează conștiința.„Eu nu am cum să votez în acest moment deoarece sunt senator și se va vota în plenul Camerei Deputaților. Dacă mă întrebați pe mine, personal nu-mi face plăcere să votez așa ceva. Și spun asta deoarece, într-o țară normală, procurorii ar trebui să aducă probe și în apărare nu numai în acuzare. Ori ei nu fac așa, îl lasă pe inculpat să-și dovedească singur nevinovăția. Știu ce vorbesc deoarece am un proces care se tărăgănează de aproape patru ani, sunt acuzat de niște fapte care nu există. Cu toate acestea, faptul că este un dosar mult mai complex mă ține și pe mine pe loc și, de ani de zile, încerc să demonstrez că nu sunt vinovat”, a spus senatorul Mircea Banias.