„Nu cred că se pune problema ruperii majorităţii”

„Nu cred că se pune problema ruperii majorității”

Premierul Victor Ponta a declarat, astăzi, că nu se pune problema ruperii majorității parlamentare, iar discuția pe care o are cu președintele PNL, Crin Antonescu, urmărește o mai bună funcționare și o mai bună comunicare a coaliției de guvernare."Parlamentarii vor avea la dispoziție toate datele despre exploatarea de la Roșia Montană pentru dezbaterile de la Senat, apoi la Camera Deputaților și, în mod sigur, dincolo de aprecierea exactă a elementelor pro și contra ale acestui proiect, se va da și un vot politic. Nu voi evita, dimpotrivă, îmi doresc să existe dacă se poate, un consens în cadrul majorității parlamentare, am vorbit aseară (n.r. - miercuri seară) la telefon cu domnul Antonescu, astăzi (n.r. - joi) ne vedem tocmai pentru a discuta despre buna funcționare a coaliției de guvernare. Nu cred că se pune problema ruperii acestei majorități, dar ne vedem să discutăm despre o mai bună funcționare și o mai bună comunicare într-un proiect important pentru țară și în toate celelalte proiecte care vor urma. Sunt alte lucruri pe care Guvernul și majoritatea le au de finalizat. Discuțiile pe care le-am avut și cu reprezentanții Opoziției, UDMR și PDL, s-au concentrat pe ideea de dialog, iar eu consider că decizia politică trebuie să fie precedată de o dezbatere. Dacă ai avut deja decizia politică, este foarte greu să mai spui că ești interesat de dezbatere", a spus Ponta într-o conferință de presă la Palatul Parlamentului.