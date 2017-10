„Nu cred că primăria nu are bani pentru reabilitarea Cazinoului“

1

Cazinoul trebuie salvat din mainile mafiei psd-iste!

Este de neconceput cum un astfel de primar (mazare) poate justifica nevoia instrainarii Cazinoului. Timp de peste 4 ani a asistat la degradarea constructiei fara sa ia nici o masura impotriva celui care s-a angajat in reabilitarea si darea in functiune a Cazinoului. Ca primar, el nu reprezinta interesul orasului, ci doar pe al lui? Vina pentru ruinarea Cazinoului o au si consilierii municipali care 'canta in struna' lui Mazare in schimbul unor avantaje. Deasemeni, vinovati sunt si cetatenii care privesc indolenti la aspectele anticivice si multi se multumesc cu 'pomenile primarului' primite la acea lunara 'coada a rusinii', pomeni care se fac tot din banii contribuabililor. Daca aceste pomeni s-ar limita numai la cei care au reala nevoie de ele si nu s-ar da de-a valma tuturor boschetarilor si lenesilor care nu vor sa munceasca, sunt sigur ca ar fi fost bani pentru reabilitarea Cazinoului.