„Nu avem voie să facem excese de politică economică în sens electoral”

Bugetul pe anul 2012 va avea un deficit sub 3%, a afirmat, astăzi, primul-ministru Emil Boc, subliniind că Executivul nu are voie să facă exces de politică economică în sens electoral.Premierul a precizat că va urma o analiză cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Ministerului Finanțelor, cert fiind însă faptul că deficitul va fi sub 3%. „E cert, în primul rând problema companiilor de stat ne va determina să mergem cu un deficit de sub 3%, în al doilea rând costurile ridicate cu finanțarea deficitului ne obligă să mergem cu un deficit cât mai mic pentru a avea bani de unde să-l finanțăm. Asta înseamnă că nu avem voie să facem excese de politică economică în sens electoral, chiar dacă anul 2012 este unul electoral. Nu putem să afectăm salariile și pensiile pentru că am promis acest lucru, deci trebuie să gestionăm mai bine banii din buget pe care-i avem”, a declarat Emil Boc.