Deputatul Florin Gheorghe:

„Nu am văzut din partea Guvernului decât compătimiri pentru Adrian Năstase“

Ştire online publicată Joi, 09 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Deputatul PDL Florin Gheorghe se arată profund indignat de incompetența Guvernului Ponta în a demara cât mai curând absorbția fondurilor europene pentru perioada 2014-2020 și, mai ales, de dezinteresul total al Ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.„Îi aduc aminte lui Victor Ponta că am trecut în anul 2014 de 8 zile și tot de 8 zile a început noul exercițiu bugetar european. Ar fi bine să lase pozatul alături de ruine și regi și să își ia în serios, măcar după 2 ani de mandat, funcția de prim-ministru. Iarna trecută Victor Ponta se jelea că cele peste 40 miliarde euro, de care va beneficia România în perioada 2014-2020, nu sunt suficiente și că președintele Băsescu nu a negociat bine! Însă, în aproape 2 ani de când este prim-ministru, nu a absorbit 1 euro în plus, pe programe noi, demarate sub guvernarea sa, ci doar a pus piedici programelor demarate sub Guvernarea PDL”, a declarat Florin Gheorghe.În ceea ce-l privește pe Ministrul Teodorovici, a cărui singură sarcină a fost redactarea Acordului de parteneriat, deputatul PDL consideră că acesta ar trebui demis de urgență de Victor Ponta, nu doar pentru vădită incompetență, ci și pentru dezinteres: „În timp ce Comisia Europeană a dat termene precise și așteaptă de la România documentul care să definească programele operaționale, care să detalieze obiectivele tematice și prioritățile investiționale pentru perioada 2014-2020, domnul Teodorovici se ocupă de închirierea unui nou sediu, pe bani grei, pentru minister și de amenajarea biroului personal! Asta dacă nu cumva este mult prea ocupat cu pagina personală de facebook”.„În absența fondurilor europene, România nu are nici o șansă să depășească o creștere economică târâtoare de 1-2%. Ne apropiem de jumătatea lunii ianuarie și nu am văzut din partea Guvernului decât compătimiri pentru Adrian Năstase, atacuri virulente la justiție, însă nici o politică publică menită să conducă la prosperitatea românilor. Un guvern cu o susținere de 75% s-a demonstrat 100% falimentar” a mai adăugat deputatul PDL Florin Gheorghe.