„Nu am să invit pe nimeni la vot pentru că eu nu invit românul ca cineva să-l păcălească”

Prim-vicepreședintele PDL Cezar Preda spune că nu îi poate invita pe români la referendumul din 29 iulie, susținând că nu îi poate chema pe oameni ca cineva să îi păcălească și că din acest referendum "cei mai șifonați vor ieși cetățenii, nu politicienii".Cezar Preda a declarat, astăzi, într-o conferință de presă, că va merge la urne în 29 iulie, însă nu poate îndemna pe nimeni să voteze la referendum, pentru că nu știe ce va urma după acesta.În plus, el a spus că un referendum trebuie organizat în condiții excepționale, precizând că Traian Băsescu "nu a încălcat Constituția în așa fel încât să-l cheme poporul la socoteală”.Potrivit Mediafax, prim-vicepreședintele PDL a precizat, de asemenea, că românii au ajuns să fie bulversați de toate dezbaterile din presă astfel că indiferent de pregătirea lor au ajuns să nu mai știe dacă să meargă la vot la referendum ori să nu voteze."Cetățeanul român e total bulversat de dezbaterile pe televiziuni și în presă făcute de politicieni, analiști și jurnaliști. Nu va mai ști dacă să voteze Da sau Nu pentru că nu știe ce urmează să se întâmple după aceea. Oamenii se întreabă dacă vor fi scumpiri, dacă vor avea cu ce să plătească ratele, dacă își vor mai lua pensia. Din acest referendum cei mai șifonați vor ieși cetățenii, nu politicienii. E o ipocrizie fără margini a celor doi, Ponta și Antonescu. Eu am fost mereu la vot din 1990, dar acum nu am să invit pe nimeni la vot pentru că eu nu invit romanul ca cineva să-l păcălească. Eu vreau ca Traian Băsescu să-și termine mandatul și apoi ne alegem alt președinte”, a spus Cezar Preda.