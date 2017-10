„Nu am niciun drept să intervin în situaţia primarilor declaraţi incompatibili“

2

unde-i lege, nu-i tocmeala

Daca legea asa zice, asa facem! Din pacate, legea e proasta si toata lumea o lasa asa. Din momentul in care ANI are dovezi privind incompatibilitatea alesilor, este necesar ca cei in cauza sa recunoasca fapta si sa-si dea demisia imediat sau sa nege acest lucru si problema sa fie arbitrata in regim de urgenta. Fie de instante (care sunt destul deaglomerate) fie de alte organe ale statului. Prin tergiversarea rezolvarii situatiei, legea ANI este golita de continut, caci un incompatibil isi poate termina linistit mandatul, pina la Solutia definitiva...Se respecta forma democratica, dar este golita de continut. Iar "Parvulescu si ai lui"... somnorosi, vor sa desavarseasca ilogicul din legislativul romanesc, prin "Constitutia Tom si Jerry"! Oare de ce se v rea ca Rrrromanik sa aiba legi ilogice si proaste? Cine o avea interesul asta...?