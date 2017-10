"Nu am niciun cont, cum ar zice patriahul Daniel, am doar lucruri lumeşti"

"Nu am niciun cont, cum ar zice patriahul Daniel, am doar lucruri lumești"

Ştire online publicată Vineri, 13 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul Marian Vanghelie a declarat la Digi24 că nu are niciun cont, în afară de cardul de serviciu, că nu a încasat niciun ban, iar atribuirea contractelor s-a făcut în baza licitațiilor publice.„Nu vi se pare că un pic, ceva nu se bate? Ați auzit de mine că am conturi? Dacă găsiți vreun cont al meu în afară de cardul de serviciu, mă împușc în cap în piața publică”, a spus primarul Sectorului 5.Întrebat în legătură cu perchezițiile desfășurate la domiciliul său, Marian Vanghelie a afirmat că s-au găsit doar „lucruri lumești”: „Nu s-au găsit nici zecile de milioane de euro la mine acasă, nu e niciun leu pe aici, am doar niște ceasuri. Cum ar zice patriahul Daniel, lucruri lumești”.Primarul sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost scos joi seară din sediul Direcției Națională Anticorupție și dus în arestul Poliției Capitalei după ce a fost reținut de procurori în dosarul privind atribuirea ilegală de lucrări publice.