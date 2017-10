Crin Antonescu:

„Nu am motive să demisionez de la Senat”

Președintele Senatului, Crin Antonescu, a afirmat, răspunzând unei întrebări, că nu are motive să demisioneze din funcția de președinte al Senatului, dar dacă unul dintre partidele care l-au propus pentru această funcție îi va cere să renunțe la ea, nu va proceda cum a procedat Mircea Geoană.„Eu nu am, repet, vreun motiv să demisionez din funcția de la Senat. Dacă PSD, că ați vorbit pe șleau, spune: «dom’le, noi, împreună cu PNL, v-am propus și așa ați devenit președinte al Senatului, noi acum vă cerem să demisionați», nu o să fac ca domnul Mircea Geoană, să fug de acolo, să mă duc în birou, ei să încerce să mă prindă, să mă aducă iar… Deci, suntem oameni serioși. Dacă PSD sau PNL, unul din cele două partide care m-au propus o cere, am dat-o imediat și facem alte alegeri sau ce facem acolo. Dar nu vreau să-mi dau demisia pentru că asta înseamnă altceva, o demisie”, a afirmat Crin Antonescu.El a precizat că, în situația în care PSD îi va cere să demisioneze, nu îi va solicita lui Victor Ponta demisia din funcția de premier, deși Ponta a fost propus și susținut de PNL pentru a obține șefia Guvernului.„Bineînțeles că nu le voi cere în această situație domnilor de la PSD, care acum altă grijă n-au, să fi aplicat cu aceeași măsură la domnul Ponta, pentru că și domnul Ponta este prim-ministru în urma unei înțelegeri făcute cu Partidul Național Liberal, iar în momentul în care ei spun: «dom’le, ar trebui să demisionezi pentru că noi nu te mai susținem», păi nici noi nu-l mai susținem pe domnul Ponta. Da? Eu nu fac chestiunea asta pentru că după aceea încep să plângă că trebuie să meargă la Băsescu și asta nu mai suport”, a mai spus Antonescu.