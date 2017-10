„Nu am interferat și nu interferez în niciun fel în justiție”

Premierul Victor Ponta a declarat că nu a interferat și nu interferează în justiție, referindu-se la situația Lukoil și arătând că în calitatea sa de șef al Guvernului are obligații față de efectele sociale.''Nu am interferat și nu interferez în niciun fel în justiție. Nu știu ce procuror se ocupă, n-am vorbit în viața mea cu nimeni, dar spun un singur lucru: foarte bine fac procurorii care descoperă, acolo unde este evaziune fiscală și indiferent cine este șeful rafinăriei sau șeful oricărei firme trebuie sancționați și penal și trebuie recuperat și prejudiciul. Asta e partea strict judiciară. În schimb, ca prim-ministru și ca președinte, dar ca prim-ministru în primul rând am obligații față de efectele sociale și m-am referit la faptul că poimâine 3.500 de oameni care au rate la bancă, care au întreținere, care au copii, trebuie să-și primească salariile că au muncit și ăsta e un lucru care cred că se va întâmpla. (...) În al treilea rând, partea de încasări bugetare — nu doar Lukoil, ci orice rafinărie din România (...) plătește lunar către bugetul consolidat, fie că vorbim de accize, taxe, orice altceva, în jur de o sută de milioane de dolari. Nu mai vorbesc de taxele locale'', a spus Ponta, într-o intervenție telefonică la B1 TV.