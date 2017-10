„Nu am fost ofiţer acoperit”

„Nu am fost ofițer acoperit”

Teodor Meleșcanu a declarat, astăzi la Gândul Live, că nu a fost, nici înainte de 1989 și nici după, ofițer „acoperit sau descoperit” al unui serviciu de informații și a precizat că a cerut SRI și SIE, la un moment dat, să îi confirme dacă este în evidențele acestora, răspunsul fiind negativ. Întrebat dacă a fost ofițer acoperit al unu serviciu de informații, fostul șef al SIE Teodor Meleșcanu, candidat independent la Președinție, a răspuns: „Nu am fost, nici înainte de 1989 și nici după 1989, nici ofițer acoperit, nici ofițer descoperit. Lucrurile sunt extrem de simple”. Meleșcanu a mai precizat că a avut trei mandate de senator și de fiecare dată a fost verificat de la CNSAS pentru perioada de dinaintea Revoluției. „Am avut, la un moment, dat, de gând să încep un proces și m-am liniștit după aceea. Și, în pregătirea acestui proces, am solicitat în scris SIE și SRI să îmi confirme dacă figurez sau nu în evidențele respectivelor servicii. Răspunsul a fost: «Nu figurați în evidențele noastre»”, a precizat el. Întrebat dacă el, personal, are o problemă morală dacă ar ști că președintele României a fost la un moment dat ofițer acoperit al SIE, Meleșcanu a spus că ar avea o problemă morală dacă ar ști ”cu siguranță” o astfel de informație care, însă, ”nu poate fi accesată de președintele României”.