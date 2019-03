"Nu am dobândit cetăţenia americană şi nu am primit nicio distincţie de la CIA"

"Nu am dobândit cetățenia americană și nu am primit nicio distincție de la CIA"

Ea a răspuns astfel unei întrebări adresate de către eurodeputata Barbara Spinelli (grupul Confederal al Stângii Unite Europe/Stânga Verde Nordică) în legătură cu două distincții primite de Laura Codruța Kovesi din SUA.''Doresc să fac o mică rectificare. Nu sunt premii care au fost oferite de CIA, sunt premii care au fost oferite de o agenție de aplicare a legii, respectiv Secret Service, care are două atribuții principale - prima, aceea de a proteja, din punct de vedere al protecției fizice, demnitarii Statelor Unite și, a doua, aceea de a proteja moneda națională, respectiv dolarul. În activitatea mea de procuror la structura de combatere a crimei organizate am investigat foarte multe dosare privind bancnote false, în special dolar la acea vreme, dar mai ales am fost implicată în cauze de cyber crime. Am fost printre primii procurori din România care am investigat phishing-ul pe internet ilegal în România. Pentru România, cyber crime a fost și este o problemă reală, fiind foarte mulți cetățeni români implicați în astfel de activități. Pentru modul în care am fost implicată în pregătirea profesională, în dezvoltarea posibilităților de anchetare ale procurorilor în domeniul criminalității informatice, am fost recompensată cu cele două distincții din partea unei agenții de aplicare a legii din SUA'', a explicat KovesiEa a menționat că la începutul activității sale ca procuror-general, în 2006-2007, structurile de aplicare a legii din România se confruntau la început cu acest fenomen al criminalității informatice și de aceea au fost necesare dezvoltarea și efectuarea unor sesiuni de pregătire profesională. ''Cam acestea au fost activitățile pe care le-am desfășurat și pentru care am fost recompensată cu două distincții. Nu am dobândit niciun fel de cetățenie americană, nu am avut niciun fel de cooperare cu CIA, iar toate știrile (pe această temă, n.red.) care au apărut în cursul zilei de astăzi sunt, evident, mincinoase'', a explicat Kovesi în fața membrilor LIBE și CONT.