"Nu a existat în zece ani nicio intervenţie în favoarea cuiva"

"Nu a existat în zece ani nicio intervenție în favoarea cuiva"

Președintele a comentat la B1Tv afirmația directorului adjunct al Institutului pentru Politici Publice, Adrian Moraru, care a spus că, după încheierea mandatului de la Palatul Cotroceni, Traian Băsescu va trebui să răspundă pentru fapte de trafic de influență."Nu a existat în zece ani nicio intervenție în favoarea cuiva pentru că numai așa am reusit să-mi fac treaba", a spus Băsescu într-o intervenție telefonică.”Renunțați la optimism. Ați afirmat mai înainte că sigur și Băsescu o să dea cu subsemnatul pentru trafic de influență. Nu veți găsi în zece ani o astfel de intervenție. Aveți libertatea să spuneți ce vreți. Nu a existat în zece ani nicio intervenție în favoarea cuiva pentru că numai așa am reusit să-mi fac treaba. Mă refer la afirmația care m-a privit din intervenția lui Adrian Moraru. Știu că sunt destui care vor să distrugă cât se poate din ce am făcut în mandat. Președintele României din ultimii zece ani nu a practicat acest tip de intervenții, când am făcut intervenții în Guvern le-am făcut instituțional. Uitați povestea asta. Am intervenit ca să îl liniștesc pe domnul Moraru. Văd bucuria unora să mă lezeze în ultimele zile de mandat. Dacă știe cineva că am făcut intervenții în favoarea unui om de afaceri să sune și să spună pe postul dumneavoastră.”, a spus șeful statului la B1Tv.