Noutăţi despre legea salarizării. Ce se schimbă la lefurile bugetarilor

Noutăți despre legea salarizării. Ce se schimbă la lefurile bugetarilor

Ştire online publicată Miercuri, 01 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a făcut, miercuri, noi declarații despre proiectul legii salarizării. Aceasta a discutat cu premierul Sorin Grindeanu despre cum vor fi schimbate salariile românilor în următorii ani."Trebuie mărite salariile. Forțăm mărirea prin legea salarizării. Am avut o situație ciudată când sindicatele au cerut să pornim salarizarea în sectorul bugetar de la 1.750 de lei. A fost șocant. (...) Am făcut facilități mediului de afaceri cu 32 de miliarde de lei în ultimii doi ani de zile. Cu atât vrem să creștem și salarizarea bugetarilor", a declarat Lia Olguța Vasilescu, potrivit DCNews.Ministrul a mai precizat că se dorește corectarea inechităților salariale. "Nu vrem să scădem salariile, dar vrem să corectăm inechitățile. Sistemul de justiție are salarii peste al Președintelui României aproape în totalitate. Dacă se abroga OUG care creștea salariile la înalții demnitari și rămânea în plată cu cât avea președintele României înainte, adică 6.000 de lei, va fi mult sub un procuror stagiar", a mai spus Lia Olguța Vasilescu.