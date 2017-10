"Noul cămin pentru vârstnici vizează o investiţie de 10 milioane lei"

Decebal Făgădău:

"Noul cămin pentru vârstnici vizează o investiție de 10 milioane lei"

Reprezentanții Primăriei Constanța au în lucru mai multe proiecte ce vizează modernizarea municipiului, unele dintre acestea fiind finanțate din fonduri europene. Acesta este și motivul pentru care aleșii locali au aprobat în ultima ședință un proiect ce modifică HCL nr. 181/2012, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 de lei.Întrebat pentru ce anume este nevoie de această finanțare, viceprimarul Decebal Făgădău care, în lipsa edilului Radu Mazăre, are și atribuțiuni de primar, a explicat că, în momentul în care au fost începute proiectele cu finanțare europeană, regulile erau cu totul altele.„Aveam nevoie de un credit pe care să îl utilizăm până se făceau rambursările sumelor de la autoritățile de management respective. Întrucât Programul Operațional Regional a fost prelungit și avem voie să implementăm proiecte până la 31 decembrie 2015, noi am prelungit posibilitatea de a accesa creditul, ca soluție de rezervă până la acea dată”, a spus Decebal Făgădău.În plus, el a adăugat că acest credit nu reprezintă un angajament nou pentru consiliul local deoarece are o destinație extrem de clară, respectiv, co-finanțarea proiectelor europene, iar o asemenea creditare nu se calculează ca și îndatorare a municipalității.În ceea ce privește proiectele care se află în derulare, Făgădău a spus că unul dintre acestea vizează extinderea și modernizarea sistemului de iluminat în unele localități a zonei metropolitane Constanța, iar proiectul se va implementa preponderent în municipiul Constanța și cuprinde multe străzi noi, dar și bulevarde mari. Un alt proiect este cel referitor la noul cămin pentru persoanele vârstnice ce urmează să fie amenajat în Constanța. Mai exact, el va funcționa în fosta creșă situată pe Aleea Topolog, din zona „Groapă”.„Acolo a funcționat ani de zile o creșă pentru cei mici, iar clădirea nu mai este utilizată de ani de zile. Dată fiind cererea mare existentă pentru persoanele vârstnice pentru un loc în căminul deja existent de pe strada Unirii, ne-am gândit ca în fost creșă de pe strada Topolog să modernizăm un nou loc pentru bătrâni. Noul cămin pentru vârstnici vizează o investiție de 10 milioane de lei și va purta denumirea de Centrul Fair Play”, a spus Decebal Făgădău.Fosta creșă are un regim de înălțime P+1 și se dorește supraetajarea sa cu un nivel, dar și construirea unui nou corp cu două etaje. Astfel, persoanele de vârsta a treia vor avea la dispoziție 78 de locuri în noul cămin. Valoarea totală a acestuia este de 10 milioane de lei, inclusiv T.V.A, iar conform graficului acesta ar trebui finalizat până la sfârșitul anului 2015.