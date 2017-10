Noua Republică va deveni membră a AECR în prima decadă a lunii noiembrie

Partidul Noua Republică va deveni membru al Alianței Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (AECR), în prima decadă a lunii noiembrie, a declarat Mihail Neamțu, liderul acestei formațiuni politice.„Este vorba de o familie politică, a doua, ca număr, grupare de dreapta din Parlamentul European, care până astăzi nu avea certitudinea unui partener în România. Acolo unde Dan Voiculescu, ce a furat emblema unui partid nobil, aristocratic românesc, nu a putut, cu miliardele sale, să convingă, dar și într-un moment în care noile grupări politice de dreapta din România, cum este Forța Civică ori Mișcarea Populară, au probleme de adeziune internă și de aderență la o familie europeană iată, Noua Republică a reușit să persuadeze niște demni reprezentanți ai tradițiilor republicane ori monarhice din Marea Britanie, Polonia, Cehia, Estonia și alte țări europene”, a precizat Mihail Neamțu.El a mai spus că primirea oficială a partidului său în AECR va avea loc în prima decadă a lunii noiembrie, după cum l-a informat secretarul general al acestui for, Daniel Hannan.Mihail Neamțu a mai precizat că Alianța de dreapta europeană a înțeles că Noua Republică a investit în caractere care știu să reziste într-un climat ostil, fiindcă membrii săi au bun ADN politic.„Am dovedit că putem depăși toate obstacolele puse de guvernarea Ponta, dar și a celorlalți care nu ne-au lăsat mai bine de un an și jumătate să ne înregistrăm ca partid politic, am dovedit că nu suntem nici oportuniști și nici traseiști politici, care să treacă la un alt partid ce le oferă o platformă de susținere temporară pentru interese de moment”, a arătat Mihail Neamțu.