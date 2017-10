Noua Republica cere ca Adrian Nastase sa aiba parte de un regim strict de detentie

Noua Republica, noul partid de centru-dreapta, cere ca Adrian Nastase sa aiba parte de un regim strict de detentie. Asta pentru ca nu este normal, spun reprezentantii miscarii, ca intr-o inchisoare detinutul sa aiba posibilitatea de a scrie pe blog.Dimpotriva, pedeapsa sa trebuie sa fie o forma de reeducare prin care sa invete respectarea legii. Mai mult, potrivit News.ro, noua formatiune de dreapta anunta ca odata ajunsi in Parlament vor sustine inasprirea regimului de detentie in cazul condamnatilor pentru coruptie.Reactia Noii Republici vine ca urmare a unei postari pe blog de catre fostul prim-ministru in care acesta spune ca se simte in inchisoare ca intr-un 'cantonament'.