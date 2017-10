Nouă candidaţi pentru Primăria Medgidia

2

"Sa traiti bine!"

Vreti PDL? Atunci "sa traiti bine!", asa cum ati trait in ultimii ani! Vreti un independent caruia nu i-a ajuns averea pusa deoparte din bugetul Romtelecom-ului acum ceva ani, si culmea, ca si cum nu i-ar fi ajuns, a mai pus ceva "la saltea" timp de 4 ani si din bugetul local, mai nou fiind si condamnat cu suspendare? Vreti ca primar un interlop, sau un afacerist dubios, singurul lui motiv pentru care doreste sa se instaleze in fotoliul de primar fiind acela de a-si pune un pic afacerile la adapost, afaceri de milioane de lei, cu pescarii si centre de agrement moderne pe malul canalului? Atunci fie... dormiti asa cum va asterneti! Daca doriti schimbarea, votati nu numai o schimbare a culorii politice, ci si a generatiei aflate la conducerea Medgidiei! Din punctul meu de vedere cel mai capabil sa produca o schimbare in bine este dl. Sorin Elvis Radu, caruia ii urez mult succes!