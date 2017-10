„Nominalizarea lui Victor Manea la Primăria Constanţa este o eroare“

Potrivit lui Dănuț Culețu,

„Nominalizarea lui Victor Manea la Primăria Constanța este o eroare“

Reprezentanții Organizației de Pensionari a PNL Constanța au susținut, ieri, o conferință de presă pentru a-și prezenta poziția oficială față de alegerile interne desfășurate sâmbătă, precum și față de noul lider al liberalilor constănțeni și față de viitorul formațiunii politice locale. La conferința de presă a participat și fostul prefect și fostul vicepreședinte al PNL Constanța, Dănuț Culețu. El a atras atenția că organizația municipală, care a fost privită mereu ca un apendice al organizației județene, avea nevoie de o schimbare. Dănuț Culețu a mai spus că formula actuală nu va aduce „un plus de atracție pentru PNL”. „Aveam un plan pregătit pentru stabilirea candidatului la Primăria Constanța. Noi am gândit un parcurs în care să avem un pretendent la Primărie… Dar în varianta în care nu se schimbă nimic, nu cred că putem avea sau putem spera la o revigorare în plan local a PNL-ului chiar dacă la nivel central există un lider care poate să ne aducă un plus de imagine”, a declarat Dănuț Culețu, contracandidatul lui Victor Manea în competiția pentru șefia PNL Con-stanța ce a avut loc sâmbătă. „Victor Manea și-a dovedit limitele în precedenta campanie“ Dănuț Culețu a vorbit și despre posibilitatea ca proaspătul lider ales să fie nominalizarea liberalilor constănțeni pentru Primăria Constanța. „Victor Manea și-a dovedit limitele în precedenta campanie și cred că dacă, eventual, s-ar dori să se repete participarea, PNL cu certitudine nu ar avea decât locul trei. Nominalizarea lui Victor Manea la Primăria Constanța este o eroare”, a fost de părere Dănuț Culețu. Mult mai convins de nominalizarea lui Victor Manea pentru cursa electorală din 2012 a fost Eugen Cojocaru, liderul pensionarilor liberali din Constanța. „Victor Manea pentru asta a venit: să candideze pentru un nou mandat la Primăria Constanța. Vă spun sută la sută. Dar cred că nu va obține nici 3%”, a remarcat și Cojocaru. Tot el a adăugat că pensionarii liberali nu îi vor face campanie. Dimpotrivă. „Noi vom transmite mesajul: să nu îl voteze”, a spus scurt Eugen Cojocaru. „Cine stă acum cu Elefantul?” Liderul pensionarilor liberali și-a reamintit de implicarea sutelor de membri ai organizației în campania pentru localele din 2008. „Când a candidat la primărie, am fost în fiecare cartier cu el în frunte. Am fost și cu Elefantul. Și nu am să uit niciodată ce mi-a spus atunci senatorul Puiu Hașotti: «Ce ai căutat tu lângă Elefantul ăla? Tu ești om serios. Dar nu ți-a fost rușine să te duci cu elefantul acela, să te duci cu pensionarii pe stradă pe lângă Victor Manea? Măi, nea Cojocarule, tu ești om serios. Acum vreau să îi spun domnului senator Puiu Hașotti: Cine stă acum cu Elefantul?»”, a rememorat acele momente Cojocaru. În așteptarea reacțiilor lui Crin Antonescu De asemenea, președintele Organizației Pensionarilor a PNL Constanța a menționat că liberalii vor definitiva lista celor 500 de membri care contestă alegerile de sâmbătă și o vor trimite la Centru. Pensionarii au mai anunțat că nu vor mai participa la niciun fel de ședință până când președintele Crin Antonescu nu se va pronunța asupra contestației lor.