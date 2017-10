NOI REGULI ŞI AMENZI. Primăria Constanţa şi Poliţia pun lesa la gâtul STĂPÂNILOR DE CÂINI!

7

caini

normal era sa ceara EXPRES acorcordul scris al tuturor vecinilor,nu al majoritatii... exemplu: la noi in bloc,la et 4 are cineva 2 caini de talie medie...latra in casa,cand ii scoate afara latra pe scari de deranjeaza tot blocul,nu doar pe cativa! mizeriile si le fac in fata blocului,cine sa il amendeze? llegea trebuie sa explice clar:vrei caine la bloc, acord+semnatura de la TOTI vecinii, daca 1 nu este de acord, nu poti tine javra!