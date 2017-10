Nicuşor îşi trage pistă

Nicușor își trage pistă

Consiliul Județean Constanța a devenit acționar la aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu. Deputații au admis, ieri, cererea președintelui Traian Băsescu de reexaminare a legii privind transmiterea gratuită a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu către județul Constanța, pe care nu au respins-o, ci i-au adus doar unele amendamente. Principala schimbare se referă la modificarea procentului de 25% din acțiuni, la 20 de procente. Legea a fost votată cu 140 de voturi „pentru”, 55 „împotrivă” și 5 abțineri. Deputatul PSD Alexandru Mazăre, unul dintre cei trei inițiatori ai legii, spune că, imediat după publicarea sa în monitorul oficial, Consiliului Județean va putea demara procedurile pentru a prelua pachetul de acțiuni la aeroport. Reducerea de la 25% la 20% pachetul de acțiuni care va transmis de către stat către Consiliul Județean Constanța s-a făcut în ideea ca statul să rămână în continuare acționar majoritar la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Alte 20 de procente s-au dus către Fondul Proprietatea, iar 5% din acțiuni sunt listate la bursă. Această lege s-a aflat pentru a doua oară la votul final în Camera Deputaților, după ce președintele Traian Băsescu a refuzat să o promulge și a trimis-o spre reexaminare înapoi Parlamentului. Președintele argumenta în cererea sa că nu este de acord cu propunerea legislativă, prin aceea că pistele de decolare-aterizare, căile de rulare, precum și terenurile pe care sunt amplasate sunt, prin natura lor, de interes național și nu de interes local. Șeful statului mai susține că Aeroportul Mihail Kogălniceanu are o importanță strategică deosebită în domeniul apărării și siguranței naționale, fiind un obiectiv important pentru NATO. Traian Băsescu mai arata că apărarea și siguranța națională nu pot face parte din serviciile publice de interes județean și susține că introducerea unui coacționar al statului la Aeroportul Mihail Kogălniceanu poate perturba aplicarea angajamentelor și proiectelor existente și poate genera consecințe asupra activităților comune, de operare, pentru aeronavele NATO și ale partenerilor cu care România are încheiate raporturi bilaterale. Deputații PNL și PSD au votat pentru aprobarea legii, dar cu amendamente, în timp ce democrații s-au împotrivit.Consiliul Județean Constanța a devenit acționar la aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu. Deputații au admis, ieri, cererea președintelui Traian Băsescu de reexaminare a legii privind transmiterea gratuită a unui pachet de acțiuni de 25% deținute de stat la aeroportul internațional Mihail Kogălniceanu către județul Constanța, pe care nu au respins-o, ci i-au adus doar unele amendamente. Principala schimbare se referă la modificarea procentului de 25% din acțiuni, la 20 de procente. Legea a fost votată cu 140 de voturi „pentru”, 55 „împotrivă” și 5 abțineri. Deputatul PSD Alexandru Mazăre, unul dintre cei trei inițiatori ai legii, spune că, imediat după publicarea sa în monitorul oficial, Consiliului Județean va putea demara procedurile pentru a prelua pachetul de acțiuni la aeroport. Reducerea de la 25% la 20% pachetul de acțiuni care va transmis de către stat către Consiliul Județean Constanța s-a făcut în ideea ca statul să rămână în continuare acționar majoritar la Aeroportul Mihail Kogălniceanu. Alte 20 de procente s-au dus către Fondul Proprietatea, iar 5% din acțiuni sunt listate la bursă. Această lege s-a aflat pentru a doua oară la votul final în Camera Deputaților, după ce președintele Traian Băsescu a refuzat să o promulge și a trimis-o spre reexaminare înapoi Parlamentului. Președintele argumenta în cererea sa că nu este de acord cu propunerea legislativă, prin aceea că pistele de decolare-aterizare, căile de rulare, precum și terenurile pe care sunt amplasate sunt, prin natura lor, de interes național și nu de interes local. Șeful statului mai susține că Aeroportul Mihail Kogălniceanu are o importanță strategică deosebită în domeniul apărării și siguranței naționale, fiind un obiectiv important pentru NATO. Traian Băsescu mai arata că apărarea și siguranța națională nu pot face parte din serviciile publice de interes județean și susține că introducerea unui coacționar al statului la Aeroportul Mihail Kogălniceanu poate perturba aplicarea angajamentelor și proiectelor existente și poate genera consecințe asupra activităților comune, de operare, pentru aeronavele NATO și ale partenerilor cu care România are încheiate raporturi bilaterale. Deputații PNL și PSD au votat pentru aprobarea legii, dar cu amendamente, în timp ce democrații s-au împotrivit.