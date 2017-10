Nicuşor impune ritmul în şcoli: patinaţi, patinaţi, de frig să uitaţi!

Nicușor impune ritmul în școli: patinați, patinați, de frig să uitați!

Președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a găsit cea mai bună metodă pentru a-și spăla obrazul în fața școlarilor și preșcolarilor din comuna Peștera. Pentru că, în luna decembrie, nu a alocat bani pentru achiziționarea combustibilului necesar încălzirii școlilor și grădinițelor din comună, mai-marele Consiliului Județean Constanța a găsit soluția salvatoare pentru a-i încălzi pe elevi. Mai exact, zilele trecute, i-a invitat la patinoar. Probabil, șeful județului s-a gândit că, alergând pe patine, copiii se vor încălzi suficient și pentru la școală. Numai că, primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie, nu a uitat nedreptatea care le-a fost făcută copiilor din comună și nu și-a dat acordul ca aceștia să meargă la Constanța, la patinoar. „Trebuia să aleg 50 de copii din cei 500 care învață în comună. În plus, ar fi trebuit să achităm 25 de milioane de lei vechi pentru transportul lor, la Constanța. Consiliul Județean nu plătește decât intrarea la patinoar, în rest, este treaba primarilor. În cazul de față, ar fi plătit 500 de lei, iar noi trebuia să suportăm 2.500 de lei pentru transport. Dacă am la primărie 2.500 de lei, am și restul de 500 ca să le plătesc intrarea, nu este nevoie ca Nicu-mincinosul să facă astfel de gesturi”, a spus primarul PSD, Valentin Vrabie. Supărat, din cale afară, că un primar chiar din propriul partid îi încalcă ordinele, șeful județului s-a plâns la televiziunea de casă. În aceste condiții, primarul din Peștera a fost făcut cu ou și cu oțet că este singurul primar din județul Constanța care nu i-a lăsat pe copii să vină la patinoar. „Interesant cum această televiziune a fost, deodată, preocupată de soarta copiilor din Peștera. Nu am văzut să riposteze atunci când elevii au fost lăsați în frig pentru că cei de la Consiliul Județean nu au alocat bani pentru construirea școlii și nici pentru combustibil. Și, ca să stea liniștiți, săptămâna aceasta 250 de copii vor veni la patinoar, dar pe banii Primăriei Peștera”, a mai spus primarul Valentin Vrabie.