Nicuşor Dan: USR şi-a fixat ca ţintă pentru parlamentare un scor de 10%

Nicușor Dan: USR și-a fixat ca țintă pentru parlamentare un scor de 10%

Uniunea Salvați România (USR) și-a fixat ca țintă pentru alegerile parlamentare din toamnă un scor electoral de 10% și își propune să susțină condiționat un viitor Guvern, a declarat Nicușor Dan.„10 % este ținta pe care noi ne-am fixat-o pentru alegerile parla-mentare. Sunt foarte mulți factori pe care nu-i controlăm, e un factor de notorietate, de fapt, el este principalul, e un factor de resurse pe care vom reuși sau nu să le atragem. Eu cred că în măsura în care oamenii vor ajunge să știe cine suntem și ce vrem mulți dintre ei vor veni către noi. Au văzut toate celelalte partide, câte două, câte trei sau singure, guvernând în modul în care au făcut-o. Și depinde foarte mult, și e un lucru la care ținem foarte mult, modul în care ne vom comporta în București până atunci, cu cele 54 de mandate pe care le avem”, a explicat Nicușor Dan.El a vorbit și despre construcția USR la nivel teritorial.„Construim USR în țară. Deja am în-ceput cu diaspora, au fost colegele mele în Paris, în Barcelona, în Londra, și, de săptămâna viitoare, mergem în țară. Am intrat în dialog cu toate adevăratele noi forțe politice care au apărut, pentru că știți bine că au fost și foste ramuri ale partidelor vechi care au devenit partide noi, nu cu acelea. Am discutat cu candidați independenți și ne-au scris peste 4.000 de oameni din țară, imediat după ce am anunțat că vrem să trecem de la București la nivel național. Cu oamenii ăștia constituim nucleele a ceea ce vor fi filialele. Sper ca până spre jumătatea lunii septembrie să avem filiale în toate județele. Avem nuclee consistente în vreo 20 de județe”, a susținut Nicușor Dan.