Nicuşor Dan s-a reînscris în USR: "Fac tot ce ţine legal de mine ca Alianţa USR-PLUS să se regăsească pe buletinele de vot"

Nicușor Dan s-a reînscris în USR: "Fac tot ce ține legal de mine ca Alianța USR-PLUS să se regăsească pe buletinele de vot"







Nicușor Dan s-a reînscris în USR, aceasta fiind soluția juridică găsită pentru a contrasemna, în mod legal, protocolul Alianței USR-PLUS.



"Indiferent de ce cred eu despre această alianță, atâta vreme cât ea reprezintă o opțiune electorală pentru o parte a alegătorilor, fac tot ce ține legal de mine ca Alianța să se regăsească pe buletinele de vot, iar oamenii să poată face alegerea pe care și-o doresc. Așa este într-o democrație", a declarat, pentru HotNews.ro, Nicușor Dan.



Decizia lui Nicușor Dan vine după ce BEC a respins cererea de înregistrare a Alianței 2020 USR - PLUS pentru alegerile europarlamentare din 26 mai. Liderul PLUS Dacian Cioloș a afirmat că este o insultă la adresa electoratului și un act nedemocratic total și a avertizat că cele două partide vor face demersurile necesare și vor protesta "până când acest act nedemocratic și ilegal va fi îndreptat".



Potrivit deciziei BEC, în Registrul partidelor politice figurează că Nicușor Dan este președintele USR, iar Raluca Daneș este președintele PLUS.



Alianța are termen de contestare 24 de ore de la afișarea deciziei.

Nicușor Dan s-a reînscris în USR, aceasta fiind soluția juridică găsită pentru a contrasemna, în mod legal, protocolul Alianței USR-PLUS. Revenirea lui Nicușor Dan în USR are loc în contextul în care Alianța USR - PLUS va contesta la Înalta Curte, decizia Biroului Electoral Central, care i-a respins înscrierea în alegerile europarlamentare.