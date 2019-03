Nicușor Dan, prima reacție după hotărârea Înaltei Curți

Deputatul Nicușor Dan a postat, vineri seară, pe Facebook, un mesaj prin care și-a exprimat bucuria că ICCJ a acceptat contestația Alianței USR PLUS la decizia BEC, afirmând că esența democrației este ca oamenii că găsească pe buletinele de vot opțiunea pe care o doresc.Nicușor Dan s-a înscris în USR, pentru a putea semna alianța USR-PLUS, în vederea validării acesteia pentru alegerile parlamentare din 26 mai.USR și PLUS pot candida împreună la alegerile europarlamentare, după ce ICCJ a admis contestația la decizia BEC care interzicea participarea alianței celor două partide la scrutin.ICCJ a acceptat contestația celor două partide, decizia BEC fiind astfel anulată. Decizia pronunțată vineri seară de ICCJ este definitivă.„Admite contestația formulată de contestatorii Uniunea Salvați România, Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate și Alianța 2020 USR PLUS. Anulează Decizia nr. 3D/07.03.2019 emisă de Biroul Electoral Central. Admite protocolul de constituire a alianței electorale „Alianța 2020 USR PLUS”. Definitivă. Pronunțată în ședință publică astăzi, 08 martie 2019”, a decis vineri seară instanța.În urma deciziei ICCJ, Nicușor Dan a scris pe Facebook: „Mă bucur că a fost admisă contestația depusă de Alianța USR-PLUS la decizia BEC, în ciuda stângăciilor procedurale. Aceasta este esența democrației, ca cetățenii să găsească pe buletinele de vot și opțiunea pe care doresc să o aleagă”.