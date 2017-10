Nicuşor Dan afirmă că USR va pregăti un guvern din umbră şi nu exclude ca acesta să fie condus de Cioloş

Nicușor Dan afirmă că USR va pregăti un guvern din umbră și nu exclude ca acesta să fie condus de Cioloș

Duminică, 14 Mai 2017.

USR va pregati un guvern din umbra, pentru functia de premier fiind luat in calcul si Dacian Ciolos, a declarat duminica presedintele formatiunii, Nicusor Dan, potrivit Agerpres.''Am propus un calendar de un an si jumatate pentru elaborarea programului politic complet al USR pentru Romania. La sfarsitul acestui proces, vom selecta dintre toti oamenii care au participat la dezbaterea pe program persoanele cele mai competente pentru fiecare domeniu si persoana pentru prim-ministru. La dezbaterea pe program o sa invitam oameni din societate care cunosc diferitele domenii si in componenta acelui Guvern pe care propun sa-l anuntam nu excludem sa avem oameni din exteriorul USR. Dacian Ciolos - evident ca nu este exclus'', a spus Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa.Intrebat daca Dacian Ciolos ar putea sa conduca acel guvern din umbra, Nicusor Dan a raspuns afirmativ: ''Inclusiv''.In conferinta de presa, Nicusor Dan a reiterat faptul ca isi propune ca USR sa devina al doilea partid al tarii, sa se bata cu sanse la primariile marilor orase si rezultatul de la alegerile parlamentare din 2020 sa-i permita sa propuna premierul.Nicusor Dan a fost ales, sambata, pentru un nou mandat in functia de presedinte al USR, in cadrul congresului partidului, cu 173 de voturi. Pe celelalte locuri s-au clasat Emanuel Ungureanu (61 de voturi), Serban Marinescu (14) si Cornelia-Florina German (3 voturi). De asemenea, au fost alesi si noii vicepresedinti: Elek Levente, Vlad Alexandrescu, Stelian Ion, Dan Barna, Ionut Mosteanu, Cristian Seidler si Raluca Amariei. Ultima a fost aleasa in urma balotajului pe care l-a avut cu Cristian Ghinea.