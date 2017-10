Nicuşor Constantinescu (PSD) şi Gheorghe Dragomir (PNL), pe lista neagră a „Coaliţiei pentru o Guvernare Curată“

Nicușor Constantinescu (PSD) și Gheorghe Dragomir (PNL), pe lista neagră a „Coaliției pentru o Guvernare Curată“

Ştire online publicată Luni, 19 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Coaliția pentru o Guvernare Curată a dat ieri publicității lista neagră a candidaților la președinția consiliilor județene, care pentru prima oară vor fi aleși prin vot uninominal. Potrivit studiului, toate partidele au candidați compromiși, dar în top se plasează PSD cu 24 de candidați, urmat de PNL cu 15 și de PDL cu 8. Pe lista neagră a Coaliției pentru o guvernare curată se afla 56 de nume, aproape toți greii înscriși în cursa pentru șefia consiliilor județene, de la actuali miniștri si parla-mentari, președinții CJ aflați în funcție, până la cunoscuții baroni locali. Conform Institutului pentru Politici Publice, acești candidați nu întrunesc criteriile de integritate stabilite de Coaliția pentru guvernare curată cu principalele partide politice în anul 2004. Nu au fost monitorizate decât partidele principale (peste 5% la nivel județean), adică PC, PSD, PNL, PDL, PNG, UDMR, UCM. Coaliția pentru o Guvernare Curată a reținut doi candidați la șefia Consiliului Județean Constanța, care nu sunt tocmai în regulă. Este vorba de pesedistul Nicușor Constantinescu, actualul președinte al CJC, și liberalul Gheorghe Dragomir. „Nicușor Constantinescu, candidatul PSD și actualul președinte al CJ, este asociat în mai multe firme și afaceri cu primarul Radu Mazăre. Este considerat responsabil de blocarea finanțării la Pavilionul Expozițional Constanța, program finanțat din fonduri Phare, motiv pentru care Ministerul Integrării a trebuit să restituie UE 3,24 milioane euro. Presa a relatat că a inițiat mai multe proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean prin care aloca bani de la bugetul Consiliului firmelor unor prieteni, în special din lumea sportului. În anul 2006 a fost găsit dormind la volan în mijlocul unei intersecții din Constanta. A trebuit ca geamul mașinii să fie spart pen-tru a fi scos din mașină, dar poliția nu a avut curajul să-i facă testul de alcoolemie”, se arată în studiu. În ceea ce îl privește pe liberalul Gheorghe Dragomir, Coaliția pentru o Guvernare Curată îi reproșează că „a omis să își treacă în declarația de avere o parte din firme: Complex Histria SRL și CTV Media Group. Fundația Brătianu, în care Dragomir este membru, iar Matei Constantin, controversat om de afaceri, este președinte, derulează, potrivit presei, contracte cu Primăria și Consiliul Județean”. Acuzațiile ce-l privesc pe Nicușor Constantinescu sunt de notorietate, așa că nu am considerat necesar să-l contactăm pe președintele CJC pentru a le confirma sau infirma. Gheorghe Dragomir, în schimb, s-a arătat foarte surprins de introducerea sa pe lista neagră și ne-a precizat: „CTV Media Group figurează în declarația mea de interese, acolo am scris și câte părți am ca acționar. Complex Histria SRL este o societate închisă încă din 1997, dacă îmi aduc bine aminte anul, când a intrat în lichidare.” Cât despre faptul că Fundația Brătianu ar avea contracte cu Primăria și Consiliul Județean Constanța, candidatul liberal s-a arătat amuzat de ipoteză și a negat categoric.