„Nicuşor Constantinescu face campanie pe banii primăriilor“

„Nicușor Constantinescu face campanie pe banii primăriilor“

Ştire online publicată Luni, 29 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Sărbătorile de iarnă bat la ușă mâine - poimâine, iar administrațiile, locale sau județene, încep să se pregătească. E drept că unii mai mult și alții mai puțin, după posibilități, asta cu atât mai mult cu cât anul acesta a fost unul deosebit de greu pentru toată lumea. Consiliul Județean Constanța a luat-o înaintea tuturor cu pregătirile. Administrația condusă de pesedistul Nicușor Constantinescu a adoptat, încă din ședința din 21 octombrie, o hotărâre cu privire la organizarea programului „Pomul de Crăciun”. Valoarea acestuia a fost stabilită la 1.100.000 lei și de el ar trebui să bene-ficieze 34.000 de copii din județul Con-stanța. La nivelul fiecărei comune părerile privind programul demarat de Consiliul Județean pentru sărbătorile de iarnă sunt împărțite. Unii primari îl privesc ca pe un gest necesar, alții îl consideră o formă de campanie. În plus, unele primării nu își mai permit anul acesta să mai vină și ele cu ceva în plus la cadourile pe care CJC va în-cepe, în curând, să le distribuie în județ. Primăria Mihai Viteazu nu acceptă „cadourile“ După cum declară primarul comunei Mihai Viteazu, Gheorghe Grameni, „Consiliul Județean ar face mai bine să dea acești bani primăriilor să fie alocate cum trebuie la persoane care au cu adevărat nevoie. Domnul Nicușor Constantinescu să nu mai facă campanie pe banii primăriilor. Cunoaște el mai bine situația din comună? De ce nu alocă o sumă, iar primarii să se ocupe de acordarea pachetelor? Să primească oamenii care sunt bătrâni, bolnavi…”. De asemenea, primarul afirmă că există posibilitatea să nu accepte pachetele deoarece nu poate permite o astfel de manifestare „ de campanie”. În privința oferirii unor cadouri din bugetul propriu el a spus că momentan nu s-a luat nici o decizie în acest sens deoarece nu există fonduri. Pachete pentru toți locuitorii comunei Bărăganu Conform spuselor primarului din Bărăganu, Constantin Bențea, în perioada sărbătorilor de iarnă toți locuitorii comunei, indiferent de venit, vor beneficia, pe lângă cadourile acordate de CJC, de pachete ce conțin dulciuri și alimente. „Pentru copii se vor acorda pachete ce conțin dulciuri și fructe, iar pentru familii se vor acorda obișnuitele pachete de alimente”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, primarul. În privința altor cheltuieli de tipul instalațiilor stradale și al luminițelor, acesta a declarat: „Nu ne permitem așa ceva. La nivelul la care suntem, ne bucurăm că avem iluminat public.” Lipsa de fonduri lasă copiii din Gârliciu fără cadouri În comuna Gârliciu, atât iluminarea stradală cu decorațiuni de Crăciun, cât și pachetele cu cadouri din partea primăriei nu vor exista anul acesta. După cum afirmă primarul Constantin Cimpoiașu, din păcate, nu sunt bani pentru așa ceva și nici sponsorii nu s-au arătat interesați până acum. „Ne-am dori să acordăm copiilor din comună măcar un pachet de biscuiți. Este prea devreme să mă pronunț. Eu abia strâng banii pentru salarii”. Dulciuri și fructe pentru cei mici Primarii comunelor Oltina și Rasova s-au declarat dispuși să acorde, pe lângă ajutoarele venite din partea CJC, pachete cu dulciuri și fructe pentru copii. De asemenea, cele două administrații consideră decorarea comunelor cu luminițele drept o cheltuială în plus pe care nu și-o permit. Așa cum afirmă primarul din Oltina, Gheorghe Chirciu, administrația se va rezuma la „strictul necesar”. În privința inițiativei CJC, primarul s-a declarat deschis să primească pachetele și a menționat că au fost deja trimise către consiliu informațiile privind numărul de copii din comună ce pot beneficia de cadouri. De aceeași părere este și primarul din Rasova, Mihalache Neamțu. El spune că „investițiile vor fi puține. Luminițe nu punem. Ne întindem cât ne este plapuma, însă, se vor acorda dulciuri și fructe pentru copii. Am face mai multe, dar nu sunt bani”. Alexandra BĂLAN