Nicuşor Constantinescu, audiat de DNA: Mi-e teamă că voi fi arestat

vectorul electoral

Haite de lupi , circ mediatic , haite de hiene , toate fortele din Republica Procurorilor s-au repezit sa-l sfasie pe ingerasul imaculat Nicusor Constantinescu , spre indignarea mentorului si sefului sau Mazare , primarul circar si autorul marilor afaceri din municipiu si judet . Cei doi frati siamezi , nu pot fi separati in nici-o situatie legata de afaceri si raspundere penala , Ajunsi in fruntea politicii si administratiei municipiului si judetului Constanta , au folosit toate mijloacele pentru inavutire si consolidarea puterii cu orice pret , si au transformat populatia saracita in instrument electoral . Cei doi vectori electorali , fara de care politicianismul romanesc s-ar prabusi , sunt , zic ei , victimele celui care se afla la butoanele DNA si a noului Cod penal pe care USL l-a dorit cu ardoare si lipsa de pudoare . Indignarea lui Mazare este justificata , stiind ca in curand va naviga impreuna cu Nicusor pe aceeasi nava de la Poarta Alba si vor ocupa aceeasi cabina . Descrierea faptelor si afacerilor celor doi bravi mateloti necesita mii de pagini , care deja sunt scrise in dosarele Justitiei . Constanta este corupta pana in maduva ciolanului de care trag cu dintii toti cei care fac obiectul cercetarilor DNA . O mare vina o au si partidele PD , PDL si PNL care i-au sprjinit direct sau indirect pe cei doi . De electoratul miluit si mituit electoral cu celebrele sacose nici nu mai amintim . Mazare si Constantinescu , la fel ca majoritatea politicinistilor corupti din Romania au facut avere fara munca , fara stiinta , doar prin demagogie , minciuna si hotie . De parca n-ar fi fost suficiente afacerile lui Mazare , Nicusor Constantinescu , devenit presedinte CJC , a asigurat celor apropiati si devotati , asingurandu-si partea leului , tot felul de lucrari si contracte banoase . Dar toate au o limita . Sa-u intocmit zeci de dosare pe numele celor doi , Mazare si Constantinescu care terorizeaza municipiul si Judetul Constanta de atatia ani . E suficient sa amintim de dosarul in care Mazare si Nicusor sunt acuzati impreuna cu alte 35 de persoane ca au provocat un prejudiciu de 114 milioane de euro prin furtul a doua milioane de metri patrati de teren intravilan . Eroul din “ intersectia adormirii “ a pornit pe drumul fara intoarcere si va fi urmat curand de Mazare . Ramane ca amandoi sa se spovedeasca si sa ceara iertarea pacatelor de la prietenul lor Inalt Prea Sinistrul Rasputin , omul de casa al PSD , dar nu credem ca le va folosi la ceva . Dumnezeu si-a pierdut rabdarea .