Niculae Bădălău: "Eu îl consider prieten pe Liviu Dragnea"

Ştire online publicată Joi, 18 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, susține că, în ciuda faptului că l-a susținut pe fostul premier Mihai Tudose, relația sa cu liderul partidului, Liviu Dragnea, este una de prietenie.El a declarat, ieri, că atât el, cât și Dragnea sunt extrem de responsabili.„Relația mea cu domnul președinte Dragnea este o relație în care ambii, împreună cu ceilalți colegi, încercăm să ducem o guvernare foarte bună și să ținem un partid care în acest moment are în mâini soarta întregii țării și suntem extrem de responsabili. În plus, eu îl consider prieten și cred că și dânsul”, a afirmat Bădălău, la B1 TV.